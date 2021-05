Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Φιέστα” τίτλου στον Πειραιά

Με νίκη επί του ΠΑΟΚ γιόρτασαν οι “ερυθρόλευκοι” την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Το γκολ του Γιώργου Μασούρα στο 32ο λεπτό έγραψε τη μοίρα του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 1-0 του «Δικέφαλου», συνδυάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αποτέλεσμα με την απονομή που θα ακολουθούσε για την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος της Ιστορίας τους.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά με στόχο να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό και παραλίγο να το πετύχει μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Κρμέντσικ να μην μπορεί να νικήσει από κοντά τον Σα, ο οποίος απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης ο Ουάρντα σούταρε άουτ.

Αφού ξεπέρασαν το σοκ από τον τραυματισμό (θλάση) και την αλλαγή του Παπασταθόπουλου μόλις οκτώ λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν κι εν συνεχεία πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Στο 11΄ ο Ελ Αραμπί είχε ένα άστοχο σουτ, στο 19΄ ο Σα νίκησε και τον Τζόλη κι από εκεί και ύστερα ξεκίνησε η «πολιορκία» του Ολυμπιακού: στο 23΄ σουτ του Καμαρά έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Πασχαλάκης, στο 25΄ ο Μιχαηλίδης πρόλαβε τον Ελ Αραμπί και στο 28΄ μια κεφαλιά του Ρέαμπτσιουκ έφυγε άουτ.

Τελικά, οι παίκτες του Μαρτίνς βρήκαν στόχο στο 32ο λεπτό, όταν σε ωραία αντεπίθεση ο Ελ Αραμπί βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Μασούρα, ο οποίος νίκησε τον Πασχαλάκη για το 1-0.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο 35΄ ο πολύ δραστήριος Μαροκινός επιθετικός είχε σουτ που απέκρουσε ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πασχαλάκης είδε την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι του, σε διαγώνιο σουτ του Ανδρούτσου.

Η πειραϊκή ομάδα συνέχισε να είναι ανώτερη και στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει με τον Μπρούμα στο 59΄, που βγήκε στην κόντρα από λάθος του Μιχάι αλλά αστόχησε προ του Πασχαλάκη, ενώ στο 71΄ σουτ του Φορτούνη αποκρούστηκε σε κόρνερ.

Στο 90ό λεπτό ήταν και πάλι ο Ολυμπιακός που έφτασε ξανά κοντά σε δεύτερο γκολ, αλλά το σουτ του Μπουχαλάκη αυτή τη φορά είχε την ίδια κατάληξε με εκείνο του Μασούρα και το 1-0 έμεινε ως το τέλος...

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος (8΄ Καμαρά), Χολέμπας, Ανδρούτσος, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Μασούρας (67΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί (77΄ Χασάν), Μπρούμα (67΄ Βαλμπουενά).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Μιχαϊηλίδης (76΄ Κρέσπο), Λύρατζης (46΄ Μιχάι), Αουγκούστο, Τσιγγάρας, Μπάμπα, Τζόλης (76΄ Κωνσταντέλιας), Ουάρντα (60΄ Ζίφκοβιτς), Κρμέντσικ (60΄ Σφιντέρσκι).

