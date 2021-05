Αθλητικά

Αστέρας - ΑΕΚ: Μοιρασιά στην Τρίπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έβγαλε νικητή η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο "Θ. Κολοκοτρώνης"

Ισόπαλος 1-1 ολοκληρώθηκε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ για την 9η ημέρα των play off. Έτσι, η Ένωση που προηγήθηκε με τον Ανσαριφάρντ στο 56΄, έχασε την ευκαιρία να προσπεράσει τον Άρη στην τρίτη θέση, ενώ ο Αστέρας που ισοφάρισε με τον Κώτσιρα στο 64΄, συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα play off, μετρώντας 5 ισοπαλίες στην έδρα του.

Όταν απουσιάζει το κίνητρο, λείπει κι η όρεξη από τους παίκτες. Το ματς στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να είναι κακό, ήταν αδιάφορο. Οι προπονητές πειραματίστηκαν οι ομάδες έπαιξαν ελεύθερα χωρίς σκοπιμότητα, αλλά ελκυστικό ποδόσφαιρο δεν παρουσίασαν. Ο Αθανασιάδης επιστρέφοντας στα παλιά του «λημέρια» (ως πρώην γκολκίπερ του Αστέρα Τρίπολης) ήταν απολύτως αξιόπιστος στα καθήκοντά του, πιστώνεται και μια εντυπωσιακή επέμβαση σε απευθείας φάουλ του Γκόμεζ στο 12΄. Η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε εμπνεύσεις του Τάνκοβιτς -νικήθηκε σε τετ α τετ από το νεαρό Τσιφτσή στο 16΄- και σε επελάσεις των Αλμπάνη, Βασιλαντωνόπουλου σ΄αυτό το ιδιότυπο 3-4-3 που επέλεξε ο Χιμένεθ.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου ο Αθανασιάδης απέκρουσε την κεφαλιά του Σίτο στο 50΄ και λίγο αργότερα η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Από ατομική ενέργεια και ωραία πάσα του Αλμπάνη, ο Ανσαριφάρντ σκόραρε με σουτ έξω από το ύψος της περιοχής στο 56΄. Μετά το γκολ η Ένωση κυριάρχησε, όμως κόντρα στη ροή ο Αστέρας ισοφάρισε στο 64΄ με σέντρα-σουτ του Κώτσιρα που «παρέλαβε» τη μακρινή πάσα του Μουνάφο. Το ματς ολοκληρώθηκε με τον Αστέρα να χάνει τεράστια διπλή ευκαιρία να χάνει τη νίκη, όταν στο 84΄ ο Μπαράλες με εξ επαφής κεφαλιά «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Καστάνιο επίσης με κεφαλιά, αστόχησε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Καστάνιο - Γαλανόπουλος, Βασιλαντωνόπουλος

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Σουάρεθ, Καστάνιο, 'Αλβαρεζ (86΄ Τασουλής), Μουνάφο, Μπελόκ (60΄ Κανελόπουλος), Λέο Τιλίκα (73΄ Αλί Μπαμπά), Γκόμεζ (60΄ Τζήμας), Σίτο (60΄ Ρετζίς), Μπαράλες

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρνας, Νεντελτσιάρου, Μπακάκης (65΄ Γαλανόπουλος), Βασιλαντωνόπουλος, Μιτάι (82΄ Μαχαίρας), Σάκχοφ, Σιμάνσκι, Τάνκοβιτς (65΄ Σαρδέλης), Αλμπάνης (76΄ Μάνταλος), Ανσαριφάρντ (76΄ Κοσίδης)

Ειδήσεις σήμερα:

Χατζηδάκης για εργασιακά στον ΑΝΤ1: προς όφελος των υπαλλήλων οι αλλαγές

Πανελλαδικές Εξετάσεις: το πρόγραμμα για Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Εστίαση: Νέο ωράριο από την Παρασκευή - Πότε επιστρέφει η μουσική