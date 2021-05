Αθλητικά

Άρης - Παναθηναϊκός: “αγγαρεία” στην Θεσσαλονίκη

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, οι δύο ομάδες έβγαλαν την… υποχρέωση. Ποια φάση σημάδεψε τον αγώνα.

Σε ένα παιχνίδι που γρήγορα θα ξεχαστεί, Άρης και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα, για την 9η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Είχαν ευκαιρίες οι γηπεδούχοι, με παίκτη λιγότερο ολοκλήρωσε το «τριφύλλι» λόγω αποβολής του Αχιλλέα Πούγγουρα (71’) με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Μετά τα πρώτα, αναγνωριστικά λεπτά, ο Άρης εμφανίστηκε καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, στο πρώτο ημίχρονο έλειψε η κλασική ευκαιρία. Ήταν σωτήρια, πάντως, η επέμβαση του Αχιλλέα Πούγγουρα πάνω στον Δημήτρη Μάνο στο 16ο λεπτό, έπειτα από το λάθος του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Ένα καλό σουτ του Λούκας Σάσα (35’), μια κεφαλιά του Γιώργου Δεληζήση (39’) και μια ακόμα προσπάθεια του Ντάνιελ Μαντσίνι (42’) με τον Σωκράτη Διούδη εξουδετερωμένο, δεν βρήκαν στόχο για τους γηπεδούχους. Από την άλλη, οι «πράσινοι» θα έχουν να λένε για τη φάση του 25ου λεπτού, με τον Σάσα να προλαβαίνει την ύστατη ώρα τον Τάσο Χατζηγιοβάνη.

Ο Μαντσίνι σπατάλησε και την πρώτη καλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του δεύτερου 45λέπτου, όταν απέτυχε να πλασάρει σωστά τον Διούδη ευρισκόμενος σε θέση τετ α τετ, μετά την κεφαλιά-πάσα του Μάνου. Ο άρτι αφιχθείς στον αγωνιστικό χώρο Μπρούνο Γκάμα υποχρέωσε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Διούδη στο 68’, με τον τερματοφύλακα μάλιστα του «τριφυλλιού» να τραυματίζεται χτυπώντας στο δοκάρι του.

Οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχθηκαν στο 71’ όταν ο Πούγγουρας έπιασε από τον λαιμό τον Μαντσίνι και τον πέταξε κάτω, «αναγκάζοντας» τον Ίστβαν Βαντ να του βγάλει την κόκκινη κάρτα. Ο Μπρούνο Φελίπε, με το που μπήκε, δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Διούδη ωστόσο το 0-0 παρέμεινε ως το τέλος.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου θα παίξει την τρίτη θέση την Κυριακή στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ αυτή του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου θα ολοκληρώσει τη σεζόν με το ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Στα άλλα ματς της ημέρας, μοιρασιά είχαμε και στο ματς στην Τρίπολη, ενώ στο "Γ. Καραϊσκάκης" ο Ολυμπιακός έστησε φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου.

Διαιτητής: Ίστβαν Βαντ (Ουγγαρία).

Κίτρινες: Δεληζήσης, Μάνος – Μακέντα, Αλεξανδρόπουλος, Διούδης, Μαουρίτσιο.

Κόκκινες: 71' Πούγγουρας (απευθείας αποβολή)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς (84’ Σούντγκρεν), Δεληζήσης, Ρόουζ, Γκάνεα, Σάσα, Ματίγια, Μαντσίνι (79’ Μπρούνο), Μπερτόγλιο (64’ Γκάμα), Ματέο, Μάνος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σωτήρης Συλαϊδόπουλος): Διούδης, Χουάνκαρ, Πούγγουρας, Σένκεφελντ (53’ Σάντσες), Μολό, Αλεξανδρόπουλος, Σανκαρέ (76’ Μπουζούκης), Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης (63’ Ιωαννίδης), Μακέντα (75’ Καραγιάννης), Καρλίτος (63’ Μαουρίτσιο).