Ηλεία: Στον Εισαγγελέα το πόρισμα για την 27χρονη που μετά πέθανε μετά τη γέννα

Η άτυχη γυναίκα γέννησε στο Νοσοκομείο του Ρίου και λίγες μέρες μετά αφού εισήχθη στη ΜΕΘ, κατέληξε.

Παραδόθηκε σήμερα στον εισαγγελέα το πόρισμα για το θάνατο της 27χρονης Δώρας που πέθανε μετά τον τοκετό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το πόρισμα περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος και εισαγγελικές αρχές καλούνται πλέον να διερευνήσουν και να αποδώσουν τυχόν ευθύνες.

Tο πόρισμα παρέδωσε στην εισαγγελία της Πάτρας ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης.

Εισρόφηση από αναγωγή γαστρικού περιεχομένου και καθολική εγκεφαλική νέκρωση έδειξε το πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής, επισημαίνει η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα, η οποία και τη διενήργησε. Πρόσθεσε δε ότι είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων (ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων).

