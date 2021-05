Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός έκανε το “1-0” με τον Ιωνικό

Πατώντας "γκάζι" μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ιωνικό στο ΟΑΚΑ

Μόνο για ένα ημίχρονο άντεξε ο Ιωνικός Νίκαιας των 9 παικτών κόντρα στον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους "πράσινους" να πηγαίνουν στο φινάλε του δευτέρου δεκαλέπτου με βραχεία κεφαλή στο σκορ (40-39), αλλά να πατάνε... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 102-64 και στο 1-0 στην προημιτελική φάση των πλέι-οφ της Basket League.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με... θράσος στο ματς και καθοδηγούμενοι απ' τους εξαιρετικούς Χόλογουελ (7 π.) και Χόλιφιλντ (6 π.), έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 20-14. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος στην επίθεση κι έξω απ' τα 6,75 μ. (1/7 σουτ) και μόνο ο Παπαπέτρου του έδινε σταθερά σκοράρισμα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι "πράσινοι" άρχισαν να βρίσκουν λύσεις και από άλλους παίκτες (Μήτογλου), έσφιξαν λίγο την άμυνά τους και λίγο πριν πάνε στα αποδυτήρια πήραν προβάδισμα με έναν πόντο (40-39), με τον αρχηγό τους να δίνει... ρεσιτάλ, έχοντας 21 πόντους με 6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/4 βολές.

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι, βρήκε σκορ απ' όλους τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο Όντεντ Κάτας κι έβαλε τις βάσεις για την άνετη νίκη του, κλείνοντας το δεκάλεπτο με 29-11 (69-50).

Το "τριφύλλι" συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά στην τελευταία περίοδο, όπου μπήκαν στην "εξίσωση" και ο Χεζόνια με τον Μπέντιλ, κι έφτασε στο τελικό 102-64, ανανεώνοντας το ραντεβού του με τον Ιωνικό για την Παρασκευή (14/05), στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 40-39, 69-50, 102-64

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μποχωρίδης 4, Σαντ-Ρος 2, Παπαπέτρου 23 (2), Μακ 9 (2), Χεζόνια 7 (1), Δίπλαρος 3 (1), Κασελάκης 1, Μπέντιλ 12 (2), Παπαγιάννης 8, Μήτογλου 18 (2), 10ρ., Όγκαστ 6, Γουάιτ 9 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Άγγελος Τσίκληρας): Πρίτζετ 11 (1), Χόλογουελ 11 (1), Χουγκάζ 5, Πετρόπουλος 10 (2), Χατζηκυριάκος 3 (1), Τολιόπουλος 11 (3), Μουχαϊμίν 1, Χόλιφιλντ 12, Βλάχος.

