Premier League: η Άρσεναλ νίκησε την Τσέλσι και ελπίζει

Οι «κανονιέρηδες» πήραν το ντέρμπι του Λονδίνου και αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους για έξοδο στην Ευρώπη.

Το γκολ του Σμιθ-Ρόου στο 16ο λεπτό έκανε τη... διαφορά στο λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι, προσφέροντας μία πολύτιμη νίκη στους "κανονιέρηδες" με 1-0 μέσα στο "Στάμφορντ Μπριτζ" και διατήρησε "ζωντανές" τις μαθηματικές ελπίδες τους για την 7η θέση και την έξοδο στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου.

Οι "μπλε" που γνώρισαν την πρώτη απώλεια βαθμών μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, υποχωρώντας πλέον στην 4η θέση, σκόραραν με τον Πούλισικ στο 61', όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς το VAR έδειξε πως ο επιθετικός της Τσέλσι ήταν (οριακά) οφσάιντ.

