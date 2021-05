Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας

Παρέμβαση των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων το συντομότερο. Ο Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον Αμπάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών στην οποία προχωρούν παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Μπάιντεν «καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ρουκέτες» εναντίον «της Ιερουσαλήμ και του Τελ Αβίβ» μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Μετέφερε την «απαρασάλευτη υποστήριξή του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στο νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του, με προστασία των αμάχων».

Ακόμη, η αμερικανική προεδρία ανέφερε πως ο αρχηγός του κράτους παρότρυνε τον συνομιλητή του να αναζητήσει κάποιον «δρόμο προς την αποκατάσταση βιώσιμης ηρεμίας» και τον ενημέρωσε για τις επαφές της κυβέρνησής του με κυβερνήσεις στην περιφέρεια και παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπάιντεν είπε πως «η προσδοκία και η ελπίδα» του είναι πως η στρατιωτική κλιμάκωση «θα τελειώσει σύντομα», επιμένοντας «όμως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξήγησε σε τι οφείλεται η αισιοδοξία του.

Στην άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου εξέδωσαν ανακοίνωση Τύπου στην οποία σημειώνεται πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε στον αμερικανό πρόεδρο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα «συνεχίσουν να πλήττουν» θέσεις της Χαμάς και άλλων «τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και ζήτησε να τερματιστούν οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ.

«Μίλησα με τον πρόεδρο (σ.σ. της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ) Αμπάς για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για τις απώλειες ζωών. Υπογράμμισα πως είναι ανάγκη να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ μέσω Twitter.

