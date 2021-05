Αθλητικά

Serie A: Η Μίλαν έτοιμη να κουνήσει… το σεντόνι με εφτάρα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστική η μάχη για την έξοδο στο Champions League, πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ.

Τι κι αν απουσιάζει ο "λαβωμένος" Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς; Η Μίλαν έχει πλέον παίκτες για να της προσφέρουν το εύκολο γκολ και το βρήκε όχι μία και δύο, αλλά επτά φορές απέναντι στην Τορίνο, την οποία συνέτριψε στην έδρα της με 7-0, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Serie A.

Η "μάχη" για τα τρία "εισιτήρια", πίσω απ' την πρωταθλήτρια Ίντερ, που οδηγούν στο επόμενο Champions League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς όλοι οι πρωτοπόροι, εύκολα η δύσκολα, νίκησαν.

Η Αταλάντα επικράτησε "σβηστά" στην έδρα της επί της Μπενεβέντο με 2-0 και η Γιουβέντους νίκησε 3-1 εκτός έδρας την Σασουόλο, αφού όμως τα... χρειάστηκε για τα καλά, καθώς οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι με τον Μπεράρντι στο 16' (απέκρουσε ο Μπουφόν) με τον φωτεινό πίνακα στο 0-0.

Ειδήσεις σήμερα

Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας

Γεραπετρίτης: διαχωρίσαμε την πολιτική εξουσία από την διακυβέρνηση

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές μπόρες την Πέμπτη