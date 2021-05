Παράξενα

ΗΠΑ: εμβολιάσου και γίνε εκατομμυριούχος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λοταρία με έπαθλο 1 εκ. δολάρια, επίδομα 100 δολαρίων και δωρεάν εισιτήρια για αγώνες μπέιζμπολ, μεταξύ των δέλεαρ για τον εμβολιασμό.

Καθώς πολιτικοί ηγέτες στις ΗΠΑ αναζητούν, όλο και πιο απελπισμένα, τρόπο να πείσουν τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν για την COVID-19, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Οχάιο, ο Μάικ Ντουάιν, αποφάσισε να πλειοδοτήσει: ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως η πολιτεία του προσφέρει σε όσους συμμετάσχουν την ευκαιρία να κερδίσουν... 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο κ. Ντουάιν διευκρίνισε ότι το έπαθλο αυτό θα δικαιούνται οι ενήλικοι κάτοικοι της πολιτείας που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και ότι θα δίνεται με κλήρωση. Τα χρήματα θα αντληθούν από τα ομοσπονδιακά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Ξέρω πως ορισμένοι μπορεί να πουν ‘Ντουάιν, πάει, τρελάθηκες! Αυτή η ιδέα σου να μοιράσεις ένα εκατομμύριο δολάρια είναι τεράστια σπατάλη δημόσιου χρήματος’», σχολίασε ο κυβερνήτης μέσω Twitter. «Όμως στην πραγματικότητα, αληθινή σπατάλη σε αυτό το στάδιο της πανδημίας, όταν έχουμε διαθέσιμες δόσεις εμβολίων για οποιονδήποτε τις θέλει, είναι να χάνεται ακόμα και μία ζωή εξαιτίας της COVID-19», συμπλήρωσε.

Το 58,7% των ενήλικων Αμερικανών έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εγκεκριμένου εμβολίου κατά της COVID-19, ενώ 117 εκατ. πολίτες, ή το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού, έχει ανοσοποιηθεί πλήρως μέχρι εδώ· όμως η εκστρατεία επιβραδύνεται τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που ωθεί Αμερικανούς πολιτικούς γίνονται όλο και πιο ευρηματικοί στην προσπάθεια να πείσουν τους συμπολίτες τους να εμβολιαστούν.

Στις αρχές Μαΐου, οι αρχές στο Μέριλαντ ανακοίνωσαν πως οι δημόσιοι λειτουργοί της πολιτείας που θα εμβολιάζονται θα παίρνουν επίδομα 100 δολαρίων. Στη Δυτική Βιρτζίνια, ισόποσο επίδομα προσφέρεται σε κατοίκους 16-35 ετών που εμβολιάζονται – πρόκειται για την ηλικιακή κατηγορία που διστάζει περισσότερο. Νιού Τζέρζι και Κονέτικατ ανακοίνωσαν συμφωνίες για να προσφέρονται σε όσους εμβολιάζονται δωρεάν ντόνατς, μπίρες κι άλλα αλκοολούχα ποτά. Ενώ την περασμένη εβδομάδα, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο ανήγγειλε πως θα μοιράζονται δωρεάν εισιτήρια για αγώνες των ομάδων μπέιζμπολ Mets και Yankees σε όλους εμβολιάζονται στα κέντρα που βρίσκονται στα γήπεδά τους πριν από τους αγώνες.

Πολλές πολιτείες αναμένεται να αρχίσουν να ανοσοποιούν παιδιά ηλικίας 12 ως 15 ετών μέσα στην εβδομάδα με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, αφού τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) ενέκριναν την επέκταση της άδειας επείγουσας χρήσης του για αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Στη λοταρία στο Οχάιο, ο πρώτος νικητής θα ανακοινωθεί την 26η Μαΐου, ενώ κατόπιν το εκατομμύριο θα παίρνει ένας τυχερός «κάθε Τετάρτη για πέντε εβδομάδες», διευκρίνισε ο κ. Ντουάιν. Σε παράλληλη λοταρία, αλλά για τους κατοίκους της πολιτείας ηλικίας κάτω των 17 ετών, θα κληρώνεται τετραετής υποτροφία στο πανεπιστήμιο της πολιτείας, έπαθλο όχι ακριβώς ευκαταφρόνητο σε μια χώρα όπου η ανώτατη εκπαίδευση κοστίζει πολύ ακριβά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας

Serie A: Η Μίλαν έτοιμη να κουνήσει… το σεντόνι με εφτάρα!

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές μπόρες την Πέμπτη