Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για επιστροφή στην κανονικότητα στον ΑΝΤ1: ο ιός είναι ακόμη εδώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Πρόεδρος των ΕΙΝΑΠ για τα τεστ αντισωμάτων στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε ότι μετά και τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, επιστρέφουμε στην καθημερινότητα σε ένα μεγάλο ποσοστό περίπου στο 80%, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε καθώς ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ.

Η κυρία Παγώνη, υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα προφύλαξης γιατί η ανοσία που μας προσφέρει ο εμβολιασμός θέλει χρόνο για να επιτευχθεί και για να φτάσουμε στο 100% θα πρέπει να περάσει ικανό χρονικό διάστημα μετά και από τη δεύτερη δόση.

Ερωτηθείς για τα τεστ αντισωμάτων που θέλουν να κάνουν πολλοί εμβολιασμένοι ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν επιτύχει την ανοσία, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος για να γίνει αυτό, αλλά στην περίπτωση που κάποιος θέλει να το κάνει θα πρέπει να περιμένει περίπου 1 μήνα μετά και τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Συμπλήρωσε δε πως τα αντισώματα δεν θα είναι το ίδιο υψηλά σε όλους τους εμβολιασμένους, αλλά αυτό δεν πρέπει να τους ανησυχεί και πρόσθεσε πως αυτό που έχει σημασία τώρα, είναι να πειστούν και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη να το κάνουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας

Serie A: Η Μίλαν έτοιμη να κουνήσει… το σεντόνι με εφτάρα!

ΗΠΑ: εμβολιάσου και γίνε εκατομμυριούχος!