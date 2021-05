Κοινωνία

Ο καιρός σήμερα από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού μέχρι και το Σάββατο. Που αναμένονται βροχές.

Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός με μικρά σκαμπανεβάσματα και μπόρες στα βουνά, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση από τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1 Τάσο Αρνιακό, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια και κυρίως στη Μακεδονία όπου υπάρχει πιθανότητα σποραδικών βροχών μικρής διάρκειας.

Την Παρασκευή το σκηνικό του καιρου θα είναι ίδιο, με πρόσκαιρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν σποραδικοί βροχές.

Το Σάββατο στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

