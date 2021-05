Κοινωνία

Κορονοϊός: Τέλος το lockdown – Τι αλλάζει για μετακινήσεις, λιανεμπόριο και τουρισμό

Η κυβερνητική στρατηγική για το πέρασμα στη θερινή περίοδο. Όλες οι αλλαγές από τις 14 Μαΐου. Οι προϋποθέσεις για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Λίγες ώρες έμειναν για την άρση του lockdown από την καθημερινότητά μας, αφού μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις, από την Παρασκευή επιστέφει ως ένα βαθμό η κανονικότητα.

Την κυβερνητική στρατηγική για το πέρασμα στη θερινή περίοδο, με ασφάλεια, παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες για τα «πώς» του ανοίγματος, αρχής γενομένης από τις 14 Μαΐου.

Από τις 14 Μαΐου, η χώρα μας ανοίγει με ασφάλεια και στον τουρισμό, δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, επιπλέον από την ίδια ημερομηνία η απαγόρευση κυκλοφορίας μετακινείται πλέον στις 00.30 το βράδυ, οπότε και τα καταστήματα εστίασης θα μπορούν να παρατείνουν την λειτουργία τους.

Καταργούνται τα μηνύματα προς το 13033 και το 13032 όπως και οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Επίσης: το λιανεμπόριο επιστρέφει από τις 14/5 στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τ.μ., χωρίς πλέον το click-in-a shop ή το click away.

Για λίγο αργότερα μετατίθεται η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών (17/5), των θερινών κινηματογράφων (21/5), των ανοιχτών πολιτιστικών χώρων (28/5). Επίσης από τον Ιούνιο θα γίνονται γάμοι και βαφτίσεις σε εξωτερικούς χώρους με ανώτατο όριο τα 100 άτομα. Όλο το Μάιο, τέλος, θα εξακολουθήσει η απαγόρευση της ζωντανής μουσικής στα καταστήματα εστίασης.

Από την 1η Ιουνίου τίθεται έτσι σε παραγωγική λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, που έρχεται να υλοποιήσει την πρόταση της χώρας μας, για διευκόλυνση των ταξιδιών σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ.

Προϋποθέσεις διαπεριφερειακών μετακινήσεων

Όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας (με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.

Αναλυτικά, η δήλωση των self test θα πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ενώ όσοι προσέρχονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές για PCR ή rapid τεστ αντιγόνου θα πρέπει να ζητούν την ψηφιακή βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ.

Στο σημείο αυτό όμως ο Α. Σκέρτσος απηύθυνε ισχυρή σύσταση για τακτικά διαγνωστικά τεστ σε όλους τους πολίτες που πραγματοποιούν διαπεριφερειακές μετακινήσεις, από νομό σε νομό. Και, καθότι οι χερσαίες μετακινήσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα, ως προς αυτό θα πρέπει κάθε πολίτης να είναι πολύ προσεκτικός όταν ταξιδεύει σε άλλη περιοχή από τη μόνιμη κατοικία του.

Σε εβδομαδιαία βάση η κυβέρνηση θα παρακολουθεί μέσω του παρατηρητηρίου COVID:

το ποσοστό θετικότητας στην επικράτεια και τις περιφέρειες της χώρας,

τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους,

το ποσοστό εμβολιασμού και ανοσίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα

και φυσικά την πληρότητα του ΕΣΥ ανά υγειονομική περιφέρεια.