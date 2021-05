Life

“The 2Night Show” – Ελένη Καρακάση: Το spoiler για τις “Άγριες Μέλισσες”

Η πολυτάλαντη ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της Ρίζως στις «Άγριες Μέλισσες». Τι είπε για το θέατρο, την αγάπη της στην υποκριτική, αλλά και το τραγούδι.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» την Ελένη Καρακάση.



Η πολυτάλαντη ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της Ρίζως στις «Άγριες Μέλισσες» και σχολίασε τον τηλεοπτικό της γάμο με τον Ενωμοτάρχη του χωριού, τον Προύσαλη.

Στη συνέχεια, η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στις καταιγιστικές εξελίξεις της σειράς, αλλά και τις δολοφονίες που θα συμβούν στο Διαφάνι, μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Τρεις δολοφονίες θα συμβούν στο Διαφάνι!», είπε η Ελένη Καρακάση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος την ρώτησε αν θα δούμε εξελίξεις στους έρωτες και τους χωρισμούς του πιο αγαπημένου τηλεοπτικού χωριού. Η ηθοποιός είπε κατηγορηματικά όχι.

Τέλος, μίλησε για το θέατρο, για την αγάπη της στην υποκριτική, αλλά και το τραγούδι, ενώ ομολόγησε ότι δεν της αρέσουν καθόλου οι καυγάδες και οι εντάσεις.

