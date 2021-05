Life

“The 2night Show” - Αντιγόνη Δρακουλάκη: Τι αποκάλυψε για τον σύζυγό της

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία, τους δραματικούς ρόλους, τα «όχι» που έχει πει στην καριέρα της.

Μετά την Ελένη Καρακάση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνάντησε και την Αντιγόνη Δρακουλάκη το βράδυ της Τετάρτης στο πλατό του «The 2night Show».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία, τους δραματικούς ρόλους, τα «όχι» που έχει πει στην καριέρα της, φοβούμενη την έκθεση, καθώς και για τη χαρά που αισθάνεται, κάνοντας για πρώτη φορά κωμωδία, με τη συμμετοχή της στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο».

Τέλος, αναφέρθηκε στον μοναχογιό της, ενώ μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια και θαυμασμό για τον σύζυγό της.

«Είμαι 11 χρόνια παντρεμένη. Δεν ήμουν πολύ φαν του γάμου εξ΄αρχής. Θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξεις την προσωπικότητά σου τη δουλειά σου για να παντρευτείς. Τη μέρα που παντρεύτηκα, έκανε κατακλυσμό. Aπό τότε τέτοια μέρα δεν έχει ξαναβρέξει! Με τον σύζυγό μου σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είμαι άνθρωπος της τάξης. Να φανταστείς στην πρώτη καραντίνα έβαλα τα βιβλία μου στη βιβλιοθήκη κατά χρονολογική σειρά.», είπε η Αντιγόνη Δρακουλάκη.

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Ο σύζυγός μου είναι χειρουργός και είναι πάρα πολύ καλός. Όλοι οι ασθενείς του είναι ερωτευμένοι μαζί του και είμαι πολύ περήφανη γι΄αυτό. Είναι σπουδαίο. Με έχει παρατήσει σε ένα ταξίδι στο Βερολίνο. Είχαμε πάει με παρέα. Αλλά δεν ήρθε ποτέ γιατί έπρεπε να χειρουργήσει μια κοπέλα.»

