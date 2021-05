Life

“The 2Night Show”- Τάκης Χρυσικάκος: Η κατάθλιψη και οι απώλειες που τον σημάδεψαν

Τι είπε για την απόφασή του να απέχει από την τηλεόραση, καθώς και για τις προτάσεις που απέρριψε. Οι σχέσεις του με την Βουγιουκλάκη και την Παπαμιχαήλ.

Ο Τάκης Χρυσικάκος ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την απόφασή του να απέχει από την τηλεόραση, καθώς και για τις προτάσεις που απέρριψε, για να υπηρετήσει το θεατρικό σανίδι.



Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις απώλειες που τον σημάδεψαν, στη μάχη με την κατάθλιψη, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έγινε μπαμπάς, αν και νιώθει πατέρας αφού μεγάλωσε την ανιψιά του και τον γιο της σαν δικά του παιδιά.



Επίσης, θυμήθηκε την παράσταση που έπαιξε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και μίλησε με λόγια αγάπης για τον καλό του φίλο, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του. Τέλος, εξήγησε γιατί το θέατρο τον έκανε καλύτερο άνθρωπο.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Γρηγόρης Αρναοτογλου υποδέχτηκε επίσης στο πλατό της εκπομπής την Ελένη Καρακάση και την Αντιγόνη Δρακουλάκη.