Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μαράια: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Το ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram η Μαράια με αφορμή τη γιορτή της μητέρας.

Περίπου δεκαπέντε μήνες μετά τη γέννηση του Λίαμ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύντροφός του Μαράια περιμένουν και δεύτερο παιδάκι.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Ο γιος μου είναι ο σκοπός μου. Ξέρω ότι είναι μια κλισέ δήλωση, αλλά είναι η αλήθεια. Το να γίνω μαμά με βοήθησε να συνειδητοποιήσω για όσα είμαι ικανή. σωματικά, ψυχικά και συναισθηματικά.

Ο γιος μου με δίδαξε περισσότερα για την υπομονή, την επιμονή και το πάθος τους τελευταίους 15 μήνες. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι άνοιξε τα μάτια μου στις πραγματικές δυνατότητές μου.

Το έκανα μέσα από τα ξενύχτια, την οδοντοφυΐα, τις ταραχές των μικρών παιδιών. Και σε αυτό το σημείο νιώθω ανίκητη. Ω και ξέχασα να αναφέρω ότι το δεύτερο μωρό είναι στο δρόμο και εγώ έχω πάρει ακόμη περισσότερα μαθήματα ζωής. Τα παιδιά μου είναι η μεγαλύτερη ευλογία μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου.

Ο λόγος που αποφάσισα να το ανακοινώσω την Ημέρα της Μητέρας είναι πολύ σημαντικός και ιδιαίτερος για μένα! Πέρυσι αγωνιζόμουν, ένιωθα ανεπαρκής και ανίκανη το να είμαι η μαμά στον μικρό μου!

Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει ποτέ, αλλά το καθημερινό ξύπνημα με τον Λίαμ με έκανε να ξεπεράσω!

Δούλεψα με τον εαυτό μου και υποσχέθηκα ότι θα γίνω καλύτερη για μένα και την οικογένειά μου! Πριν από ένα χρόνο ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου και σήμερα γιορτάζω την ανάπτυξη.

Εκπληρώνω τα όνειρά μου και μεγαλώνω τα μωρά μου! Τον Λίαμ και το δεύτερο μωρό, σας ευχαριστώ που μου δώσατε σκοπό».

