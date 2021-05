Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: τι λέει η γυναίκα του για την καταγγέλλουσα τον βιασμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες για την στάση της οικογένειας του ηθοποιού μετέδωσε η εκπομπή. Πόση μπορεί να είναι η ποινή του, αν τελικώς καταδικαστεί και για τα τρία αδικήματα που κατηγορείται.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε την Τετάρτη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Όπως μεταδόθηκε, έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, επτά άτομα προς υπεράσπιση του, που έχουν καταθέσει και στοιχεία κατά των τριών γυναικών που τον καταγγέλλουν. Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης ανέφερε ότι η σύζυγος και ο γιός του ηθοποιού είναι στο πλευρό του, προσθέτοντας ότι η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη υποστήριξε ότι γνωρίζει και τις τρεις γυναίκες και «ειδικά για την μία γνωρίζει και γιατί έκανε την καταγγελία και τι ζητούσε από τον Πέτρο Φιλιππίδη».

Στην εκπομπή μίλησε και η ηθοποιός Πηνελόπη Πιτσούλη, η οποία πρώτη φορά φέτος συνεργάστηκε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, στην σειρά της ΕΡΤ, «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», τονίζοντας ότι ουσιαστικά η καριέρα του έχει τελειώσει, καθώς ο ίδιος δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τους υπόλοιπους ανθρώπους στον χώρο της υποκριτικής.

Ακόμη, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης μίλησε στο «Πρωινό» για τις δικονομικές εξελίξεις στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «δεν μπορούν να καθυστερήσουν οι Αρχές, διότι η μια πράξη που καταγγέλλεται, του βιασμού το 2008 είναι κοντά στο όριο της παραγραφής, οπότε η Δικαιοσύνη θα πρέπει μέσα στο καλοκαίρι να κάνει το “επόμενο βήμα”».

Ο κ. Μαρακάκης ανέφερε ακόμη ότι «δεν πρέπει να επηρεάζονται οι δικαστές επειδή ο κ. Φιλιππίδης είναι γνωστό πρόσωπο», ενώ αναφορικά με την δυνητική ποινή που μπορεί να επιβληθεί, ανέφερε ότι «εάν το δικαστήριο αποφασίσει ενοχή και για τα τρία αδικήματα, τον βιασμό και τις δύο απόπειρες βιασμού, το πλαίσιο της ποινής για τον Πέτρο Φιλιππίδη μπορεί να φθάσει μέχρι φυλάκιση 20 ετών».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας για Εργασιακά στον ΑΝΤ1: αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου (βίντεο)

Θεσσαλονίκη – τροχαίο δυστύχημα: βάφτηκε… με αίμα η άσφαλτος

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: “Ναι” στα προνόμια σε εμβολιασμένους