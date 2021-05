Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Απαντήσεις από το DNA αναζητούν οι Αρχές

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του ειδεχθούς εγκλήματος στα Γλυκά Νερά, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της νεαρής μητέρας, οι δολοφόνοι της έφραξαν το στόμα με ύφασμα και της έκλεισαν τη μύτη με τα χέρια για να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Στο σπίτι της οικογένειας η Σήμανση έσπευσε για τη συλλογή αποτυπωμάτων και DNA, όπου αναμένουν να βρουν απαντήσεις για την ταυτότητα των δραστών.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει τα πάντα και τα έβαλαν στη βάση δεδομένων γιατί πιστεύουν ότι είναι σεσημασμένοι.

Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία και με το τμήμα ληστειών. Τους φτιάχνουν λίστα με σεσημασμένους και συμμορίες που είχαν παρόμοιο τρόπο δράσης και με την αφαιρετική μέθοδο θα αποκλείσουν περιπτώσεις για να φθάσουν στους δράστες.

Μέχρι και τα ρούχα που φορούσαν τα δυο θύματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά για ανάλυση.

Το γεγονός πως οι δράστες παρέμειναν στο σπίτι αρκετή ώρα, περίπου μισή ώρα και συνέχισαν να αναζητούν χρήματα και χρυσαφικά ενώ είχαν ήδη σκοτώσει την 20χρονη κοπέλα πέρα από τα ερωτήματα που δημιουργεί για την τόσο μεγάλη παραμονή τους φαίνεται να είναι και το μεγαλύτερο λάθος τους σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις του 32χρονου πιλότου, οι τρεις δράστες μιλούσαν καθαρά ελληνικά, ήταν μεσαίου αναστήματος και οι σωματότυποί τους ήταν κανονικοί.

Συγκλονίζει η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικός

Για τα όσα αντίκρισε ο αστυνομικός που μπήκε στο σπίτι αμέσως μετά το ειδεχθές έγκλημα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Όπως του είπε ο αστυνομικός ο σύζυγος ήταν δεμένος και δίπλα του ήταν νεκρή του η γυναίκα του, ενώ το μωρό δεν έκλεγε, καθόταν δίπλα στην νεκρή μητέρα του και την σκουντούσε.

