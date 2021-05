Οικονομία

Σταϊκούρας: το σχέδιο για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο υπουργός Οικονομικών για την ασκούμενη φορολογική πολιτική, αλλά και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αυξηθεί η προκαταβολή των 4 δις ευρώ που θα λάβει το γ' τρίμηνο εφέτος από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Παράλληλα, μιλώντας στο «Οικονομικό Forum των Δελφών», επεσήμανε τη βοήθεια που θα δώσει το Ταμείο στην ελληνική οικονομία, προσδιορίζοντας αυτή ως εξής:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 20% επιπλέον σε σχέση με το ύψος τους χωρίς τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο.

Το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2026 κατά 7 μονάδες επιπλέον, ενώ ειδικά εφέτος θα διαμορφωθεί στο 3,6% αντί του 2,4%.

Η απασχόληση θα αυξηθεί το 2026 κατά 4 μονάδες επιπλέον, που «μεταφράζεται» σε περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, και από τις επιχορηγήσεις του Ταμείου ένα σημαντικό ποσό οδεύει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Πρόκειται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (375 εκατ. ευρώ), τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος (260 εκατ. ευρώ), τον αγροτοδιατροφικό τουρισμό (250 εκατ. ευρώ) και το «Εξοικονομώ» (450 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι για τις ιδιωτικές επενδύσεις από τα δάνεια του Ταμείου, από το συνολικό κεφάλαιο το 50% πρέπει να προέρχεται από δανεισμό από το Ταμείο, το 30% από τραπεζικό δανεισμό και το 20% από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων.

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για ένα ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, το οποίο έχει τέσσερις κλάδους: Τις επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη φορολογική πολιτική, τη μείωση των «κόκκινων» δανείων για να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα και το δανειοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου.

Ερωτηθείς για την ασκούμενη φορολογική πολιτική, ο υπουργός ανέφερε ότι οι μειώσεις φόρων και εισφορών άρχισαν το 2019 και συνεχίζονται και σήμερα με το πακέτο, που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, και κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επεσήμανε ότι «αξιοποιούμε την αξιοπιστία της χώρας και τη δημοσιονομική ευελιξία, αλλά χωρίς να οδηγούμαστε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό». Και κατέληξε λέγοντας πως «όταν προκύπτει δημοσιονομικός χώρος με ασφάλεια, αυτός θα συνεχίσει να αξιοποιείται για μόνιμες μειώσεις φόρων και εισφορών».

Ειδησεις σήμερα:

“The 2night Show” - Αντιγόνη Δρακουλάκη: Τι αποκάλυψε για τον σύζυγό της

Κορονοϊός - Τουρισμός: Επανεκκίνηση με κανόνες

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μαράια: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους