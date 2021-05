Life

Πιτσούλη για Φιλιππίδη στο “Πρωινό”: “άντε να χαθείς, ρε κάθαρμα” (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός για τον συνάδελφο της και το μέλλον που εκείνος μπορεί να έχει στον χώρο της υποκριτικής

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την δίωξη που του ασκήθηκε για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, η ηθοποιός Πηνελόπη Πιτσούλη.

Όπως είπε, φέτος συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, στην σειρά της ΕΡΤ, «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο»,

«Πρώτη φορά φέτος δουλέψαμε μαζί. Ήταν τόσο άνετος, τόσο κύριος, τόσο δοτικός. Που να ξέρω ότι είναι ο «κ. Τζέκιλ», ανέφερε η Πηνελόπη Πιτσούλη.

Όπως σημείωσε «δεν νομίζω ότι έχει μέλλον στον χώρο μας», είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη και άλλους ηθοποιούς που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο παρόμοιων υποθέσεων, προσθέτοντας ότι «οι ίδιοι δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον χώρο. Θα έχουν πάντα την σκιά του «άντε να χαθείς, ρε κάθαρμα». Εδώ, νομίζω ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης «χαιρέτισε τον πλάτανο», τελεία και παύλα».

Κληθείσα να δώσει μια συμβουλή στους νεότερους ηθοποιούς, η Πηνελόπη Πιτσούλη είπε ότι «και το παραμικρό που τους φαίνεται ύποπτο, πονηρό και επιλήψιμο να το καταθέτουν και να μην το προσπερνάνε έτσι».

Στην εκπομπή μεταδόθηκαν πληροφορίες και για την στάση της συζύγου του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποιία φέρεται να έχει καταθέσει ότι γνωρίζει και την καταγγέλουσα και τι "ζητούσε" από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη

Στο «Πρωινό» μίλησε και ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης,, τονίζοντας ότι «εάν το δικαστήριο αποφασίσει ενοχή και για τα τρία αδικήματα, τον βιασμό και τις δύο απόπειρες βιασμού, το πλαίσιο της ποινής για τον Πέτρο Φιλιππίδη μπορεί να φθάσει μέχρι φυλάκιση 20 ετών».

