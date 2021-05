Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Δίας στους Ιχθύες και τα “δώρα” (βίντεο)

Τι λέει η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» για την πρόβλεψη των ταραχών στο Ισραήλ. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Για την είσοδο στο ζώδιο των Ιχθύων του Δία, ο οποίος φέρνει «δώρα» για όλα τα ζώδια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωνό» ανέφερε ότι είχε προβλέψει ταραχές σε αραβικά κράτη και συμπλήρωσε ότι η Πανσέληνος προς το τέλος του μήνα θα εντείνει την κατάσταση.

Οι αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια:

