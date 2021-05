Κοινωνία

Self test – σχολεία: τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς από την επόμενη εβδομάδα

Τι θα γίνει με τις εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο στα ΑΕΙ. Σε ποιους φοιτητές θα επιτρέπεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία.

Μετά από εισήγηση της επιτροπής των ειδικών, το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε την εξ αποστάσεως ή διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθηγητών.

Ακόμα, τη δυνατότητα για διενέργεια με φυσική παρουσία πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α' κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα, με διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, την επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Ι και ΙΙ) στις 24/5/2021, με διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών, ο αερισμός των χώρων κ.λπ.

Για τη διά ζώσης επανέναρξη των παραπάνω δραστηριοτήτων επίκειται έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ανακοινώνεται, επίσης, ότι από τη Δευτέρα 17/5 θα απαιτείται η διενέργεια self-test μία φορά εβδομαδιαίως για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις σχολικές μονάδες της χώρας. Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, που θα επιδεικνύουν στο σχολείο.

ΚΚΕ: απαράδεκτη η απόφαση για τη μείωση των self test στα σχολεία

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από την επομένη εβδομάδα να διενεργείται μόνο ένα self test στα σχολεία από μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό, αναφέρει τα εξής:

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας ότι από τη Δευτέρα 17 Μάη θα απαιτείται ένα και όχι δυο self test για την είσοδο στα σχολεία, είναι απαράδεκτη. Ήδη σε τέσσερις μέρες λειτουργίας των σχολείων έχουν κλείσει σχεδόν 100 σχολεία και εκατοντάδες τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση που δεν πήρε άλλα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, διαφήμιζε ότι με μόνο όπλο τα δυο self test την εβδομάδα, τα κρούσματα θα εντοπίζονται. Αποδεικνύεται τελικά ότι και αυτό το όπλο λογαριάζεται ως κόστος και μειώνεται! Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης για ό,τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα! Να πάρει πίσω την απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση!

