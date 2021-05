Life

“Το Πρωινό” – Ο Βέρτης στο Ισραήλ: εικόνες από το κινητό του με βομβαρδισμούς (βίντεο)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης επέστρεψε στην Ελλάδα. Πως περιέγραψε την κατάσταση. Δείτε τι απαθανάτισε με το κινητό του.

Στην Ελλάδα επέστρεψε από το απόγευμα της Τετάρτης ο Νίκος Βέρτης και οι συνεργάτες του, καθώς αναβλήθηκαν οι εμφανίσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο Ισραήλ, λόγω της έκρυθμης κατάστασης και των βομβαρδισμών.

Περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε, είπε «Είμασταν σε ένα εστιατόριο, ήχησαν οι σειρήνες και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα όλοι ήξεραν που να μας οδηγήσουν και να πάμε στα καταφύγια, που κάθε κτήριο έχει»

«Μετά από 1-2 ώρες, όταν λήγει ο συναγερμός, ο καθένας παίρνει τον δρόμο του», προσέθεσε ο Νίκος Βέρτης, συμπληρώνοντας «Κοιμήθηκα 4 λεπτά, άκουσα έναν δυνατό κρότο μέσα στην νύχτα, ήμουν στο ξενοδοχείο στον 18ο όροφο και νομίζω κατέβηκα το κτήριο μέσα σε ένα λεπτό».

Μάλιστα, η εκπομπή μετέδωσε εικόνες που ο Νίκος Βέρτης κατέγραψε με το κινητό του, τόσο από την στιγμή βομβαρδισμών, ενώ εκείνος και η παρέα του βρίσκονταν στον δρόμο, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία, αλλά και εικόνες από το μπαλκόνι του δωματίου του στο ξενοδοχείο, όπου διέμενε, με τα αντιαεροπορικά να έχουν κατακλύσει τον ουρανό για να εξουδετερώσουν τις ρουκέτες που εκτοξεύονταν με στόχο την κατοικημένη περιοχή.

