Πολιτική

Η Όλγα Κεφαλογιάννη περιμένει δίδυμα - Τι είπε στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα σχόλια της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα δίδυμα που περιμένει και τα πειράγματα του παρουσιαστή της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε η Όλγα Κεφαλογιάννη την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της, μετά την αποκάλυψη για τον γάμο την Δευτέρα του Πάσχα

Το πρωί της Πέμπτης, η βουλευτής της ΝΔ ήταν καλεσμένη του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος την συνεχάρη δημοσίως για τα δίδυμα που περιμένει.

«Κυρία Κεφαλογιάννη να ζήσετε γεροί και ευτυχισμένοι, θα μου επιτρέψετε να πω επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο σας, τον σύντροφό σας με μια πολύ καλή επιλογή που έκανε εκείνος και μια πολύ καλή επιλογή που κάνατε εσείς. Με ένα πόνο τα διδυμάκια», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης με την Όλγα Κεφαλογιάννη να απαντά «ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, εύχομαι σε όλους υγεία και αγάπη να είστε καλά».

Θέλοντας να την «πειράξει», ο Γιώργος Παπαδάκης συμπλήρωσε, «Βέβαια, τι θα κάνετε αν διχαστούν και σας βγει ο ένας Συριζαίος και ο άλλος Νεοδημοκράτης; Γιατί εδώ που τα λέμε από εσάς το περιμένω».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ξέσπασε σε γέλια και είπε, «όπως ξέρετε όλοι θέλουμε να έχουμε γερά παιδιά και να μεγαλώσουμε με αγάπη και χαρά».

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τουρισμός: Επανεκκίνηση με κανόνες

“The 2night Show” - Αντιγόνη Δρακουλάκη: Τι αποκάλυψε για τον σύζυγό της

Ατλέτικο Μαδρίτης: “Αγκαλιά” με τον τίτλο της πρωταθλήτριας