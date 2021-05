Κόσμος

Γάζα: Κτήριο 14 ορόφων καταρρέει μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό (βίντεο)

Βίντεο δείχνει την σοκαριστική στιγμή που κτήριο 14 ορόφων καταρρέει στη Γάζα.

Βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera στο Twitter, δείχνει τη στιγμή που κτήριο 14 ορόφων στη Γάζα, που στέγαζε γραφεία μέσων ενημέρωσης, καταρρέει όταν που χτυπήθηκε από ισραηλινή βόμβα.

Οι ένοικοι του κτηρίου είχαν προειδοποιηθεί να το εγκαταλείψουν νωρίτερα, ενώ ένα ακόμα κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πυρά.

Για ακόμα ένα βράδυ, έγινε η νύχτα μέρα με βόμβες και ρουκέτες να πέφτουν ασταμάτητα, ενώ για πρώτη φορά από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης με τη Χαμάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του βόρειου τμήματος της χώρας.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021

