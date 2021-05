Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Δυτικά Βαλκάνια: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών

Με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου και την πρωθυπουργό της Σερβίας συνατήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα είναι σταθερά προσανατολισμένη, ήδη από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης του 2003, στη στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να διασφαλίσει στις χώρες της περιοχής πολιτική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς. Ωστόσο, παρατήρησε ότι, για την ένταξή τους στην ΕΕ είναι απαραίτητη η τήρηση των κριτηρίων που ισχύουν για όλες τις υποψήφιες χώρες.

Από την πλευρά του, ο κ. Κριβοκάπιτς ευχαρίστησε την Ελληνίδα Πρόεδρο για τη στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου και επανέλαβε την ετοιμότητα της κυβέρνησής του να εργαστεί για τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση, επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της πανδημίας και οι προσπάθειες αναζωογόνησης των οικονομιών στην μετά COVID εποχή, καθώς και για τις δυνατότητες ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Μπρνάμπιτς

Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, αλλά και στον τουρισμό, σε συνδυασμό με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και της κοινωνίας και την έξοδο από την υγειονομική κρίση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με την πρωθυπουργό της Σερβίας,'Ανα Μπρνάμπιτς.

Στη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών και η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε τη δέσμευση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και, συνολικά, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Επεσήμανε, επίσης, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Σερβίας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Από την πλευρά της, η κ. Μπρνάμπιτς έκανε λόγο για στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Τόνισε, ακόμη, ότι η σερβική κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονομικής συνεργασίας που θα προκύψουν, μετά το τέλος της πανδημίας.

Μητσοτάκης σε Μπρνάμπιτς: Ασφαλής η διαμονή των τουριστών στην Ελλάδα

«Ανυπομονούμε να δεχτούμε τους Σέρβους τουρίστες στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Γνωρίζω πως είμαστε ένας προορισμός που προτιμούν οι πολίτες σας και μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε μια ευχάριστη, αλλά και μια πολύ- πολύ ασφαλή διαμονή στη χώρα. Και φυσικά, για την είσοδο στη χώρα μας, αναγνωρίζουμε όλα τα εμβόλια που έχετε χορηγήσει στη Σερβία» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση με την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα θα δέχεται χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς καραντίνας, επισκέπτες που είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή μπορούν να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ, είτε PCR, είτε αντιγόνου.

Κατά τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έγινε σε πολύ θερμό κλίμα, η πρωθυπουργός της Σερβίας απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Μητσοτάκη να επισκεφθεί το Βελιγράδι, και ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για το γεγονός ότι η Ελλάδα αποδέχθηκε το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους Σέρβους επισκέπτες καθώς, όπως είπε, αυτή κίνηση ενισχύει και την εμβολιαστική εκστρατεία της Σερβίας.

«Σημαίνει πολλά για τον λαό της Σερβίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως και οι ίδιοι ανυπομονούν να έρθουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Αποτελεί για εμάς σημαντική στήριξη και για τη διαδικασία εμβολιασμού. Γιατί οι πολίτες μας θα θέλουν να εμβολιαστούν, ακόμη και για να μπορούν να έρθουν ευκολότερα στην Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Μπρνάμπιτς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Σερβίας και οι δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδίως στην οικονομία, με έμφαση στην ενέργεια και στην διασυνδεσιμότητα, καθώς και στην ενίσχυση της προσπάθειας της Σερβίας για ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Μπρνάμπιτς αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για θέματα περιφερειακής συνεργασίας.

