Νέα Σμύρνη: Νεαρός μαχαίρωσε ηλικιωμένο επειδή έκανε παρατήρηση

Απίστευτο περιστατικό στην Νέα Σμύρνη. Ο νεαρός αφού μαχαίρωσε τον 60χρονο στην συνέχεια του έκλεψε το τηλέφωνο.

Νεαρός άνδρας μαχαίρωσε 60χρονο στον μηρό, χθες τα ξημερώματα, στην πλατεία Νέας Σμύρνης, όταν ο τελευταίος έκανε παρατήρηση σε μια παρέα ατόμων που ήταν συγκεντρωμένα στο σημείο και είχαν βάλει δυνατά μουσική.

Αμέσως μετά, ο νεαρός άνδρας πήρε το κινητό του θύματος και τράπηκε σε φυγή, ενώ αναζητείται από την ΕΛΑΣ. Ο 60χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Στο σημείο που έγινε η επίθεση στον 60χρονο αστυνομικοί του Τμήματος ψάχνουν κάμερες και μαρτυρίες που θα τους οδηγήσουν στα ίχνη των δραστών.

