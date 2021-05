Πολιτισμός

Λένα Μαντά στο “Πρωινό”: οι “Άγριες Μέλισσες” με γαληνεύουν (βίντεο)

Τι είπε η δημοφιλής συγγραφέας για την γυναικεία φιλία και τις αντροπαρέες, την περίοδο της καραντίνας και την “απίθανη” σχέση με τον σύζυγο και τα παιδιά της.

«Είμαι με τον σύζυγο μου, τον Γιώργο, 37 χρόνια και η καραντίνα μας απέδειξε ότι καλώς είμαστε. Από την αρχή ήταν το πιο σημαντικό να γελάω με τον άνθρωπο μου και να είμαστε καλά μαζί, με ειλικρίνεια, με χιούμορ και με γέλιο. Δεν είμαι του να μην του το πω αυτό τώρα», τον έχω πετσοκόψει. Θέλουμε τα ίδια πράγματα, αλλά είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικοί χαρακτήρες», είπε η συγγραφέας Λένα Μαντά, μιλώντας στο «Πρωινό».

Όπως είπε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα «δεν τσακωνόμαστε, γιατί εκείνος δεν τσακώνεται, ενώ εγώ θέλω, αλλά τι να κάνω, να τσακωθώ μόνη μου; Έχω σπάσει 38 σερβίτσια, γιατί θέλω να τσακωθώ και ο άλλος απέναντι μου χαμογελάει και μου κάνει το σήμα της νίκης. Ε, τότε δεν το σπας το πιάτο;».

Όπως συμπλήρωσε, «εκείνος δεν τσακώθηκε ποτέ, εγώ πιο μικρή τσακωνόμουν περισσότερο. Εκείνος ποτέ, δεν φώναξε ποτέ. Ούτε στα παιδιά μου. Εμένα το χέρι μου «δούλευε». Δεν τα έχω σαπίσει στο ξύλο τα παιδιά, αλλά τα έχω χτυπήσει, κυρίως διότι φοβόμουν, όπως όταν ο γιός μου έκοψε με ψαλίδι το καλώδιο και έπεσε ο γενικός και αναλογιζόμενη τι θα μπορούσε να συμβεί, να τον χτυπήσει το ρεύμα, δεν κρατήθηκα».

«Ο γιός μου είναι 35 ετών, στα 22 μου έγινα μητέρα. Έχει μια εταιρεία με τρόφιμα, ενώ η κόρη μου είναι ζαχαροπλάστης. Τα παιδιά μου κάθε τρεις και λίγο είναι στο σπίτι μας, στο Καπανδρίτι και πάνε κατευθείαν στον φούρνο και στο ψυγείο», είπε για την οικογένεια της, ενώ όπως ανέφερε την περίοδο της καραντίνας την πέρασε κλεισμένη μέσα στο σπίτι της, λόγω και του προβλήματος με την καρδιά που αντιμετωπίζει ο σύζυγος της.

Για τις “Άγριες Μέλισσες» και το YFSF – All Star”

Σε ότι αφορά τα πράγματα που την ευχαριστούν, η Λένα Μαντά είπε «Με γαληνεύει πολύ η τηλεόραση και το κέντημα. Έχω «θέμα» με τις «Άγριες Μέλισσες», δεν χάνω επεισόδιο. Αγαπημένη μου είναι η Κάτια Δανδουλάκη. Έχει πολύ ωραία δομημένους τους χαρακτήρες, παίζουν όλοι πολύ καλά και μου αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας. Φανατικά παρακολουθώ και το «Your Face Sounds Familiar».

Μιλώντας για το τελευταίο της βιβλίο, η Λένα Μαντά είπε ότι αφορά μια γυναίκα που κινδυνεύει και ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο μοιρασμένο με δύο ιστορίες. Όπως είπε στην Φαίη και στον Γιώργο, «Λατρεύω τις αντροπαρέες. Δεν πιστεύω στις γυναικείες φιλίες, γιατί οι γυναίκες έχουμε πολλά πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Η γυναίκα δεν ντύνεται ποτέ για τον άνδρα, πρώτα ντύνεται για τις άλλες γυναίκες και για τον εαυτό της. Ντυνόμαστε για τις άλλες γυναίκες, αλλά θέλουμε να μυρίζουμε ωραία για τους άνδρες».





