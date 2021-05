Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για Μελέτη και Πηνελόπη (βίντεο)

Δείτε και αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Πέμπτης, που προβλήθηκε από την εκπομπή “To Πρωινό”.

Ακόμη ένα καθηλωτικό επειεσόδιο της σειράς «Αγριες Μέλισσες» θα προβληθεί την Πέμπτη στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, με τις καταιγιστικές εξελίξεις:

Ο Αλέξης Μίχας, αναφερόμενος στην εξέλιξη της ιστορίας, έκανε λόγο για οριστικό τέλος στην σχέση του Μελέτη με την Πηνελόπη.

Δείτε και ακούστε τις σκηνές από το αποψινό επεισόδιο και το spoiler:

