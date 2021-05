Οικονομία

Γυμναστήρια - παιδότοποι: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης

Έρχεται και το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων. Τι ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.





Στις 28-30 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όπως είχα δεσμευθεί προσωπικά από την έναρξη αυτής της κρίσης, κάνει ό,τι μπορεί για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που έχουν πληγεί από την πρωτοφανή πανδημία.

Ανακοινώνω ότι στις 28-30 Μαΐου ξεκινά το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά έρχονται σε συνέχεια του μεγάλου προγράμματος της εστίασης που ξεκινά αύριο, Παρασκευή 14 Μαΐου, και θα έχουν ως συνέχεια το πρόγραμμα για τον τουρισμό που θ’ ανακοινώσουμε σε λίγες ημέρες. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω.

Θέλω να συγχαρώ τις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Ζερβό και την Ειδική Γραμματέα, κ. Δανδόλου καθώς σε τέσσερις μήνες μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, κ. Σκάλκο και τον Υφυπουργό, κ. Τσακίρη, έχουμε επιτύχει απορρόφηση όση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης αναφέρει:

«Στη συνολική στρατηγική επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την πανδημία της Covid 19, η στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων που επλήγησαν σφόδρα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με πόρους του ΕΣΠΑ ενισχύουμε τους κλάδους των Γυμναστηρίων και των Παιδότοπων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις πρώτες βασικές ανάγκες κατά την επαναλειτουργία τους. Παράλληλα ενισχύουμε και τους δικηγόρους για την αναγκαία αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους προκειμένου να ανταποκριθούν σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων».

