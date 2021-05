Life

Μισέλ Ομπάμα: Οι φόβοι για τις κόρες της

Η πρώην Πρώτη Κυρία καλεσμένη στο "CBS This Morning", εξομολογήθηκε τους φόβους της.

Η Μισέλ Ομπάμα, (Michelle Obama, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ), άνοιξε την καρδιά της και εξομολογήθηκε για τους φόβους της σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών της ως μαύρες γυναίκες στην αμερικανική κοινωνία, παραδεχόμενη ότι ανησυχεί για αυτές «κάθε φορά που μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο μόνες τους».

Η πρώην Πρώτη Κυρία καλεσμένη στο «CBS This Morning», αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένη για τα μελλοντικά σχέδια της μεγαλύτερης κόρης της, Μάλια αλλά ανησυχεί για τους κινδύνους που ίσως αντιμετωπίσει δημόσια ως «έγχρωμη». Η 22χρονη Μάλια θα βρεθεί στην αγορά εργασίας μόλις αποφοιτήσει από το Χάρβαρντ τον Μάιο - μια μετάβαση που εμπνέει υπερηφάνεια όσο και ανησυχία στη προστατευτική μαμά της.

«Είμαι ενθουσιασμένη για τα μετέπειτα σχέδια της, όπως όλοι οι γονείς για τα παιδιά τους», είπε στην οικοδέσποινα της εκπομπής «CBS This Morning» Γκέιλ Κινγκ, (Gayle King) και συνέχισε: «Δεν θέλω να σκέφτεται και ν' ανησυχεί κατά την είσοδό της στο χώρο εργασίας για το πώς θα την αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι λόγω του χρώματος της».

Η Μισέλ είπε χαρακτηριστικά ότι, ο συστηματικός ρατσισμός που επικρατεί σήμερα στην Αμερική την δυσκολεύει να χαρεί το σημαντικό βήμα της αποφοίτησης της κόρης της. Πιστεύει ότι η κόρη της θα υποστεί ρατσισμό. «Είμαι ενθουσιασμένη, αλλά θα ήθελα να είμαι περισσότερο ξέροντας ότι όταν βγαίνει έξω, όταν θα νοικιάσει το πρώτο της διαμέρισμα, όταν οδηγεί, δεν θα σχολιαστεί με βάση το χρώμα του δέρματός της», και κατέληξε: «Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κινδυνέψει ως ενήλικας επειδή είναι μία μαύρη γυναίκα».

«Κάθε φορά που μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο μόνες τους, ανησυχώ για το τι σκέφτεται κάποιος που δεν τις γνωρίζει», είπε η Μισέλ Ομπάμα προσθέτοντας ότι «ένα ασήμαντο συμβάν θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή στα παιδιά της και ενδεχομένως να καταλήξει με καταστροφικές συνέπειες».