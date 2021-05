Life

Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Σοκαρισμένος ο τέως αρραβωνιαστικός, αδιάφορη η πρώην σύζυγος

Ο Άλεξ Ροντρίγκεζ δηλώνει "σοκαρισμένος" από τις φήμες επανένωσης των "Μπένιφερ", ενώ η Τζένιφερ Γκάρνερ "δεν ασχολείται..."

Ο τέως αρραβωνιαστικός της Τζένιφερ Λόπεζ, Άλεξ Ροντρίγκεζ δηλώνει «σοκαρισμένος» που η Λόπεζ έχει προχωρήσει τη ζωή της, σύμφωνα με πηγή του «E! Online». «Πίστευε πραγματικά ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει η σχέση τους και να επανασυνδεθούν», αναφέρει η πηγή. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Λόπεζ κρατάει τον τέως αρραβωνιαστικό της σε απόσταση.

O Άλεξ Ροντρίγκεζ προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Λόπεζ. Μίλησαν για λίγο και ο Ροντρίγκεζ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του λέγοντας, πόσο «αναστατωμένος είναι» αποκάλυψε η πηγή. Παρά την προσπάθεια του, η σταρ φαίνεται να είναι σίγουρη πως όλα έχουν τελειώσει μεταξύ τους. «Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν ενδιαφέρεται να τα ξαναβρεί με τον Άλεξ. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της», αναφέρει η πηγή.

Με τις φήμες να θέλουν την Τζένιφερ Λόπεζ να βρίσκεται ήδη σε σχέση με τον πρώην αγαπημένο της Μπεν Άφλεκ, πρόσωπο από το περιβάλλον της τέως συζύγου του ηθοποιού, Τζένιφερ Γκάρνερ αναφέρει στο E! ότι «προσπαθεί να ζήσει τη ζωή της και να μεγαλώσει τα παιδιά της και το τελευταίο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να ασχολείται με την ερωτική ζωή του Μπεν».

Ο Άφλεκ και η Γκάρνερ έχουν τρία παιδιά, τον Σάμουελ την Βάιολετ και την Σεραφίνα. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 2005 και χώρισαν το 2015.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, πιθανότατα, είναι πρόθυμη να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Άφλεκ. Πηγές αναφέρουν στο TMZ, ότι «το ζευγάρι επικοινωνούσε μέσω e-mail από τον Φεβρουάριο όταν η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Δομινικανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα της ρομαντικής ταινίας "Shotgun Wedding"». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, τα μηνύματα του Άφλεκ ήταν ρομαντικά και άγγιξαν την σταρ. Εκείνο το διάστημα ο Mπεν Άφλεκ συμμετείχε στα γυρίσματα της δραματικής ταινίας του Τζορτζ Κλούνεϊ «The Tender Bar».

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ, γνωστοί και ως «Μπένιφερ» («Bennifer»), έχουν προκαλέσει σοβαρές εικασίες σχετικά με το αν είναι και πάλι μαζί. Ο φωτογραφικός φακός της βρετανικής «Daily Mail» έφερε στην δημοσιότητα την απόδραση τους στο Yellowstone Club στη Μοντάνα για σκι. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Μπεν και η Τζένιφερ να αποβιβάζονται από ιδιωτικό τζετ.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν να κάνουν βόλτα με τζιπ στο χειμερινό θέρετρο, όπου ο διάσημος ηθοποιός διαθέτει σαλέ και συνήθιζε να πηγαίνει με την πρώην σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Πηγές είπαν ότι το ζευγάρι έμεινε μια εβδομάδα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», αρραβωνιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2002, με ένα σπάνιο ροζ διαμάντι, 6 καρατίων, αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων, ωστόσο λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, αποφάσισαν να χωρίσουν.

