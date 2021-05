Αθλητικά

Italian Open: ο Τσιτσιπάς στους “8”

Συνεχίζει την προέλαση του ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος όμως έχει στο επόμενο ματς να παίξει "τελικό" με τον Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 6-7, 2-6 το Νο 9 του κόσμου και φιναλίστ του Madrid Open προ ημερών, Ματέο Μπερετίνι, στους «16» του "Internazionali BNL d' Italia", στη Ρώμη.

Ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον Ιταλό, ήταν κυρίαρχος στο δεύτερο και «σφράγισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Όπεν της Ρώμης.

Εκεί θα βρεθεί απέναντι στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε εύκολα τον Αλεχάνδρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

