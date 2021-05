Life

Tο μακιγιάζ της Άνοιξης 2021

Όλες οι νέες τάσεις και αποχρώσεις...

Όπως ακριβώς την Άνοιξη ανανεώνουμε την γκαρνταρόμπα μας ,το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και στο νεσεσέρ μας.

Αυτή η εποχή απαιτεί αψεγάδιαστη, λεία και φωτεινή επιδερμίδα κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να δώσεις ιδιαίτερη βάση στο skincare. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να αποχωριστούμε τις πλούσιες και βαριές υφές στα προΐόντα για την περιποίηση του προσώπου μας και να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε κάποια με πιο ρεπτορεύστες συνθέσεις.

Αντικατέστησε το make up σου με ένα foundation που θα προσφέρει κάλυψη αλλά και σχεδόν αόρατο αέρινο φινίρισμα.

Άφησε λίγο στην άκρη τα κραγιόν με τις ματ συνθέσεις και προτίμησε φωτεινά lip gloss που θα ενυδατώσουν τα χείλη σου και θα ολοκληρώσουν ιδανικά το ανοιξιάτικο make up look προσφέροντας juicy αποτέλεσμα.

