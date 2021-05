Πολιτική

Lockdown - Μητσοτάκης: χωρίς προσοχή δεν θα συνεχιστεί η άρση μέτρων

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την νέα "καθημερινότητα" με την παύση ισχύος αρκετών περιορισμών. τι συζήτησε με τον Κώστα Ζ'έρβα για την Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, στον οποίο τόνισε ότι το ενδιαφέρον του για την πόλη «έχει επιβεβαιωθεί πολλαπλώς με την εξαγγελία αλλά και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων».

Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκε η ανάγκη προετοιμασίας της επόμενης μέρας. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέτασαν τρέχοντα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης, αλλά και συνολικότερα για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους είχαν τον εξής διάλογο:

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολύ χαίρομαι που σε υποδέχομαι δήμαρχέ μου. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη καθώς με το καλό η πανδημία τελειώνει πια και θα πρέπει με ταχύτητα να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Εξάλλου, το ενδιαφέρον μου για την πόλη είναι γνωστό και νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί πολλαπλώς με την εξαγγελία αλλά και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για τη Θεσσαλονίκη. Τα οποία προφανώς χρειάζονται τη στήριξη και την κατεύθυνση της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά, επειδή, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μεγάλη χαρά σε υποδέχομαι σήμερα εδώ, για να μου μιλήσεις για τα δικά σου σχέδια για την επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης.

Κ. Ζέρβας: Και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Βγαίνουμε -πιστεύω- από ένα τούνελ όπου ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, ταλαιπωρήθηκε η πόλη μας, δώσαμε νικηφόρα αυτή τη μάχη αλλά όλο αυτό το διάστημα και εσύ, και η κυβέρνηση, και εμείς δουλέψαμε ούτως ώστε να δρέψουμε κάποιους καρπούς. Δεν ήταν ένα χαμένο διάστημα, ήταν ένα διάστημα δουλειάς, προετοιμασίας. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά την αγωνία που έχεις και εσύ και για την πόλη, για να γίνουν κάποια πράγματα, ακριβώς αυτό ήρθα να ανοίξουμε: τα σχέδια, να δούμε τι συμβαίνει, τι πρέπει να συμβεί, πού μπορούμε να τρέξουμε, ούτως ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, οι φορείς της πόλης, να νιώσουν ακριβώς τα αποτελέσματα αυτής της συλλογικής προσπάθειας και η πόλη μας να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που όλοι θέλουμε. Όλοι το ευχόμαστε και σιγά-σιγά πρέπει να το βλέπουμε να υλοποιείται.

Κ. Μητσοτάκης: Εγώ να προσθέσω, μόνο, ότι σήμερα είναι μία σημαντική μέρα για τη χώρα καθώς πια μετά από πολλούς μήνες είμαστε στην ευχάριστη θέση να μειώσουμε σημαντικά τους περιορισμούς στην κίνηση των πολιτών και να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο των ζωών τους, να κινηθεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει με την απαραίτητη προσοχή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία πραγματικότητα όπου τα κρούσματα μειώνονται σημαντικά, οι εμβολιασμοί προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα, τα self tests μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας οι οποίοι γνωρίζοντας πια ότι είναι φορείς της νόσου μπορούν να αυτοπεριορίζονται. Και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διασπορά της COVID-19 με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία απαιτείται προσοχή και τήρηση των λίγων -πλην όμως απαραίτητων- μέτρων, τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου χτίσουμε οριστικό εθνικό τείχος ανοσίας στην πατρίδα μας. Και αυτό, βέβαια, ισχύει για όλη την Ελλάδα, ισχύει προφανώς και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση και στην εστίαση αλλά και στο άνοιγμα του τουρισμού.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να υποδεχθώ την πρωθυπουργό της Σερβίας. Θα έχω συναντήσεις με όλους τους Βαλκάνιους ηγέτες. Είναι σημαντικοί μας πελάτες ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε διευκολύνει τις βαλκανικές χώρες ώστε να μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τη διαδικασία της καραντίνας από τη στιγμή που θα προσκομίσουν είτε πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού, είτε αρνητικό τεστ PCR ή αντιγόνου. Oπότε περιμένουμε μία σημαντική κίνηση προς τη Βόρεια Ελλάδα και προς τη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο.

Κ. Ζέρβας: Σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμός της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οδικός τουρισμός. Είναι από την ενδοχώρα των Βαλκανίων, άρα και με γνώση κάποιων λαθών που κάναμε πέρυσι, φέτος να κοιτάξουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια να μην παραλείψουμε το κομμάτι των εμβολιασμών που, νομίζω, ότι κάθε ένας που έχει την ευλογία να εμβολιάζεται, αντιλαμβάνεται την οργάνωση που έχει γίνει και απολαμβάνει ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο φιλικό προς τον πολίτη αλλά και έχει μία εξαιρετικά υψηλού επιπέδου διαχειριστική επάρκεια.

Κ. Μητσοτάκης: Συνδυάζει την τεχνολογία με το χαμόγελο. Ευχαριστούμε πολύ.









