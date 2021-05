Life

Σώμα "αχλάδι" ή "μήλο"; Μάθε τι γυμναστική σου ταιριάζει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάλληλη γυμναστική για κάθε σωματότυπο.

Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική και εκτός από τα οφέλη στην υγεία σου θέλεις να δεις όσο το δυνατόν πιο άμεσα αποτέλεσματα και στο σώμα σου;

Ο συνδυασμός της άσκησης με τη σωστή διατροφή είναι το μυστικό. Και επειδή κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες καλό θα ήταν να βρεις την άσκηση που ταιριάζει στον χαρακτήρα αλλά και στις αναλογίες του κορμιού σου.

Ας δούμε λοιπόν τι γυμναστική να επιλέξεις ανάλογα με το σωματότυπο που έχεις

Έχεις... σώμα- «αχλάδι»

Αυτό σημαίνει ότι έχεις στενούς ώμους και μέση αλλά ανοιχτούς γοφούς και μηρούς που είναι και τα σημεία στα οποία συγκεντρώνεται κυρίως το λίπος σου.

Τι γυμναστική σου ταιριάζει

Η αεροβική άσκηση που θα σε βοηθήσει να μειώσεις το λίπος στο σώμα σου. Ποδήλατο, περπάτημα, τρέξιμο αλλά και κολύμπι είναι ιδανικά.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Μαρίνα Πατούλη ξεπέρασε τον κορονοϊό - Το μήνυμα που έστειλε

Eurovision 2021: Έκλεψε τις εντυπώσεις η Στεφανία Λυμπερακάκη στη δεύτερή της πρόβα

Νίκος Αλιάγας: Γενέθλια για τον γοητευτικό παρουσιαστή