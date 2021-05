Πολιτική

Τσίπρας: η πανδημία αποτελεί ιστορική τομή για την "επόμενη ημέρα"

Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός για τον κορονοϊό και το τοπίο της "επόμενης ημέρας"

"Η μεγάλη αγωνία, τώρα που σιγά σιγά ξεπερνάμε την αγωνία για το αν θα ζήσουμε, είναι για το πώς θα ζήσουμε, τι κόσμο θα αντικρύσουμε όταν ανοίξουμε την πόρτα", υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ανοίγοντας τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο της Καθημερινής, Πέτρο Παπακωνσταντίνου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνοντας ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αφού ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, τόνισε ότι "η αγωνία για την επόμενη μέρα γίνεται κυρίαρχη".

"Η πανδημία αποτελεί μια ιστορική τομή που αναγκάζει τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές δυνάμεις να δουν τα πράγματα αλλιώς", σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ αναφέρθηκε στην "ιστορική", όπως είπε ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο, με την οποία "βάζει τέλος σ' έναν 40ετή κύκλο οικονομικού υποδείγματος, του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος".

Ο ίδιος τόνισε τη σημασία αυτής της ομιλίας από έναν "μετριοπαθή πρόεδρο των ΗΠΑ", σημειώνοντας ότι "αξίζει τον κόπο να ρίξουμε βάρος σε αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ".

"Αυτό που έχει αξία σήμερα είναι ότι το κυρίαρχο υπόδειγμα της διαρκούς αναπαραγωγής του καπιταλισμού μέσα από κρίσεις που θα διευρύνουν τις ανισότητες, αλλά θα δίνουν τη δυνατότητα διεύρυνσης των κερδών μιας ελίτ που θα μας οδηγήσει στην ευημερία, κλείνει, αποτυγχάνει και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς", τόνισε.

