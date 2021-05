Οικονομία

Εστίαση σε εσωτερικούς χώρους αφού εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων. Τι δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σε δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφέρεται:

«Όπως είχα δεσμευθεί από την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνουμε έναν πλήρη πίνακα ενάρξεως των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία τους, ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν το χρονοδιάγραμμα και τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να ξεκινήσουν όπως πρέπει».

Ειδικότερα:

14 Μαΐου

Καζίνο / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Γραφεία συνοικεσίων / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο των υπηρεσιών δραματολογίας (1/25- μάσκα- απόσταση 2 μέτρα- αποφυγή σωματικής επαφής- καθορισμένο ραντεβού- self test

24 Μαΐου

ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο

31 Μαΐου

Γυμναστήρια / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναλογία πληθυσμού 1/10 τμ- 2 self tests / εργαζόμενους

Υπηρεσίες ευεξίας / Σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής

Catering, χώροι δεξιώσεων κλπ / Σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης

7 Ιουνίου

Οίκοι Ανοχής / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 2020

Όταν το 50% του ενηλίκου πληθυσμού είναι εμβολιασμένο

Εστίαση / Λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους με κάλυψη του 70 % της δυναμικότητας

Λούνα παρκ- εμποροπανηγύρεις κλπ / Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο του υπαίθριου εμπορίου

Παιδότοποι /Λειτουργία με το υγειονομικό πρωτόκολλο

1η Σεπτεμβρίου

Εμπορικές Εκθέσεις /Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο».

