Υγεία - Περιβάλλον

Γυναικολόγος ζητούσε “φακελάκι” 500 ευρώ από έγκυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιατρός εργάζεται σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Αττικής. Οι απαιτήσεις, η παγίδα και η σύλληψη.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος γιατρού δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής, για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία εγκυμονούσας ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο ιατρός προκειμένου να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη απαίτησε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε προχθές (Τρίτη 11 Μαΐου 2021) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης και μετά την παραλαβή του προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδησεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν (βίντεο)

Εστίαση σε εσωτερικούς χώρους αφού εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού

Φοιτητικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)