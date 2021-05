Κοινωνία

Έκλεβαν αυτοκίνητα και τα πωλούσαν μέσω ιστοσελίδας (εικόνες)

"Γνώριμα" των Αρχών τα 3 μέλη της σπείρας. Πως έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας.

Συνελήφθησαν, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος σε συνεργασία με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 51χρονος Έλληνας και δύο αλλοδαποί, ηλικίας 58 και 46 ετών, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απείθεια.

Κατόπιν διερεύνησης υπόθεσης κλοπής αυτοκινήτου, που είχε δηλωθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος και ανάρτησης αγγελίας σε ιστοσελίδα σχετικά με πώληση αυτοκινήτου που έμοιαζε με το κλεμμένο, εντοπίστηκε το εν λόγω όχημα σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Γλυφάδα, καθώς και έτερο ύποπτο όχημα με πινακίδες αλλοδαπών αρχών.

Αφού επιτηρήθηκε διακριτικά ο χώρος στάθμευσης, εμφανίστηκαν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αφού έλεγξαν τα οχήματα, εισήλθαν στην πολυκατοικία.

Κατά την έξοδό τους και στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, απορρίπτοντας σακούλα που περιείχε χρηματικό ποσό -24.800- ευρώ, κλειδιά οχημάτων και μήτρες αποτύπωσης σημάτων κρατικών πινακίδων. Τελικά ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Συντάγματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα δύο ανευρεθέντα οχήματα ήταν κλεμμένα.

Σε έρευνα που ακολούθησε, σε αποθήκη ιδιοκτησίας του Έλληνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -52.300- ευρώ,

-4- ζεύγη πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων,

κλειδιά διαφόρων τύπων οχημάτων,

-4- μήτρες αποτύπωσης σημάτων κρατικών πινακίδων

βιβλίο συντήρησης κλεμμένου αυτοκινήτου

Από περαιτέρω έρευνα για την ταυτοποίηση των πραγματικών στοιχείων του Έλληνα που προσκόμισε πλαστό δελτίο ταυτότητας, διαπιστώθηκε ότι ήταν φυγόποινος και σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικοί τίτλοι για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

