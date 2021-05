Πολιτική

Δένδιας σε Ντιμιτρόφ: Στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας

Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διμερής και η περιφερειακή συνεργασία, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και εξέφρασε την ελπίδα οι πρώτες Διακυβερνητικές Διασκέψεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία να συγκληθούν κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής προεδρίας της Ε.Ε.

Συναντήθηκα @GreeceMFA με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας @Dimitrov_Nikola, με τον οποίο συζητήσαμε για τη διμερή & περιφερειακή συνεργασία, καθώς και για τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. pic.twitter.com/rEtSbFYiXh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 13, 2021