Eurovision 2021: Έκλεψε τις εντυπώσεις η Στεφανία Λυμπερακάκη στη δεύτερή της πρόβα

Η Στεφανία ερμήνευσε το κομμάτι «Last Dance» και μαζί με τους χορευτές της παρουσίασαν την ξεχωριστή χορογραφία.

Σήμερα Πέμπτη και συγκεκριμένα πριν από μερικές ώρες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα της Στεφανίας Λυμπερακάκη για την Eurovision 2021.

Η νεαρή κοπέλα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Ahoy Arena και έκανε με επιτυχία τη δεύτερή της πρόβα.

