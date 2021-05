Αθλητικά

Basket League: Το Λαύριο “σκούπισε” τον Κολοσσό

Στα ημιτελικά, για πρώτη φορά, η ομάδα του Χρήστου Σερέλη.

Με 26 πόντους και 7/8 τρίποντα του Ντέβιν Ντέιβις, το Λαύριο πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο (84-88) επί του Κολοσσού, έκανε το 2-0 στην προημιτελική φάση των πλέι οφ και προκρίθηκε στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία του, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον νικητή του ζευγαριού Προμηθέας Πατρών-Περιστέρ (σ.σ. προηγείται με 1-0 το Περιστέρι). Οι Ροδίτες που παρατάχθηκαν με 10 παίκτες λόγω κορονοϊού ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 40-43, 60-66, 84-88

Οι «μεταλλωρύχοι» είχαν τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά οι γηπεδούχοι πλησίασαν απειλητικά (76-74) με 2’ και 35’’ να απομένουν για το τέλος της συνάντησης. Τότε, όμως, ο Γκλεν Κόζι και ο Βασίλης Μουράτος με δύο μεγάλα σουτ κράτησαν τη νίκη στην πλευρά του Λαυρίου Megabolt. Ο Κόζι ευστόχησε από τα 8,5 μέτρα (79-74), 2’ και 17’’ πριν την λήξη και ο Μουράτος έξω από τα 6,75 μέτρα «έγραψε» το 82-76 με ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση του ματς. Ο Τζάρεντ Σάβατζ με δύο βολές 5’’ πριν το το τέλος, «σφράγισε» με δύο βολές (88-84) τη νίκη πρόκριση των «Μεταλλωρύχων».

Οι συνθέσεις

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 12 (2), Άρτις 15 (2), Άντριτς 20 (2), Καντέρ 21 (3), Σπάισερ 4, Ντράγκοβιτς 6, Καμαριανός, Λιάπης, Ζάρας 6 (2), Αγγελάκος

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 2, Μουράτος 17 (2), Ντιαλό 10 (1), Ντέιβις 26 (7), Ανοσίκε 10, Κόζι 16 (3), Σάβιτζ 6 (2), Περσίδης, Γερομιχαλός 1

