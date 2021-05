Αθλητικά

Champions League: Στο “Ντραγκάο” ο τελικός

Στο γήπεδο των “Δράκων” θα αναμετρηθούν η Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι.

Ούτε Κωνσταντινούπολη ούτε Λονδίνο αλλά στο Πόρτο και συγκεκριμένα στο γήπεδο «Ντραγκάο» θα φιλοξενηθεί ο τελικός του Champions League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι.

Η επιβεβαίωση ήρθε επίσημα από την UEFA, που ανακοίνωσε πως η καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο των «Δράκων», στις 29 Μαΐου.

Αναφορικά με την παρουσία φιλάθλων, θέμα που αποτέλεσε το λόγο μεταφοράς του τελικού αφού απαγορεύεται (λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών) το ταξίδι Βρετανών στην Τουρκία, διευκρινίστηκε πως κάθε φιναλίστ θα έχει από 6.000 φιλάθλους στις εξέδρες.

Η ιστορία επαναλήφθηκε, αφού λόγω της πανδημίας το στάδιο Ατατούρκ δεν ήταν γραφτό να φιλοξενήσει ούτε και φέτος τον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης, που είχε αφαιρεθεί και πέρυσι από την Τουρκία για να καταλήξει και τότε στην Πορτογαλία, αλλά στην πρωτεύουσα Λισσαβόνα.

Ο λόγος μεταφοράς της έδρας του τελικού, για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχει να κάνει με το υψηλό επίπεδο λοιμώξεων και θανάτων στην Τουρκία.

Οι βρετανικές αρχές είχαν προτείνει το Γουέμπλεϊ ως εναλλακτική έδρα, καθώς πρόκειται για τελικό μεταξύ δύο αγγλικών συλλόγων, κι επειδή επί του παρόντος στην Αγγλία, χάρη στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου εμβολιασμού, η πανδημική απειλή φαίνεται υπό έλεγχο.

Όμως, αντιμέτωπη με την αδυναμία εξαίρεσης περίπου 2.000 φιλοξενούμενων της UEFA που θα παρευρεθούν στον τελικό (μεταξύ διαχειριστών και χορηγών), λόγω της υποχρεωτικής καραντίνας μετά την άφιξή τους στο νησί, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου στράφηκε στην Πορτογαλία.

Η οποία, επιπλέον, περιλαμβάνεται από τη βρετανική κυβέρνηση στον κατάλογο των λεγόμενων «κίτρινων» χωρών, κι ως εκ τούτου δεν θα απαιτήσει από τους Άγγλους οπαδούς που θα ακολουθήσουν τις ομάδες τους να τεθούν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους.