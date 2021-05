Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: σκότωσαν όποιο ον τους ενοχλούσε (βίντεο)

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας αναλύει στον ΑΝΤ1 το στυγερό έγκλημα με θύμα την Καρολάιν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, είπε ότι «παρότι έχουμε στην Ελλάδα ληστείες μετά φόνου, συνήθως υπάρχει βαριά σωματική βλάβη και οι άνθρωποί, κυρίως ηλικιωμένοι, καταλήγουν και λόγω κάποιου άλλου προβλήματος που έχουν. Εδώ μιλάμε για μια νεαρή κοπέλα, η οποία είναι υγιής και δυνατή».



«Όποιο ον αντιδρούσε σε αυτούς τους ανθρώπους, το θανάτωναν. Ξεκίνησαν με το σκυλί που το σκότωσαν», ανέφερε ο κ Λέων και συμπλήρωσε ότι «ακόμη και οι φωνές της κοπέλας θα προκάλεσαν την αντίδραση τους και έτσι προσπάθησαν με το ύφασμα στο στόμα της να την σταματήσουν και ήξεραν ότι αφού συνέχιζαν επί ώρα αυτήν την τακτική ότι θα προκαλούσαν τον θάνατο της», σημειώνοντας ότι όταν έφυγαν από το σπίτι, σίγουρα ήξεραν ότι η νεαρή μητέρα είχε πεθάνει.

