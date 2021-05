Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Αθήνα

Αντιδρούν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Την αντίθεσή τους στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης εκφράζουν Συνδικάτα και το ΠΑΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα δεκάδες συνδικαλιστικές ενώσεις συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια όπου φώναξαν συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το 8ωρο» και «7ωρο, πενθήμερο, σταθερή δουλειά».

Σημειώνεται, ότι η παρουσία της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή είναι έντονη.

