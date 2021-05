Οικονομία

“Ανοίγουμε πανιά” - Θεοχάρης: το μεγάλο στοίχημα για τον Τουρισμό

Με στόχο την ασφάλεια και τη διατήρηση του ισχυρού brand ξεκινά η τουριστική σεζόν, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού.

Με σύνθημα «Ανοίγουμε Πανιά» ξεκινά η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα με τον Χάρη Θεοχάρη να δίνει κρίσιμες λεπτομέρειες του σχεδιασμού.

Μεγάλο στοίχημα για το 2021, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού, είναι εκτός από το να αναδείξουμε αυτά που μας καθιστούν μοναδικό προορισμό, να ανοίξουμε με ασφάλεια για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για την είσοδο στη χώρα:

Θα συμπληρώνεται PLF 24 ώρες πριν από την άφιξη στη χώρα. Θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι.

Απαιτείται ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, ένα αρνητικό τεστ PCR τις τελευταίες 72 ώρες και αργότερα τεστ αντιγόνου ή ένα πιστοποιητικό ανάρρωσης.

Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας

Εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων στον τουρισμό (λεωφορεία, ξενοδοχεία, περιηγήσεις κ.τλ.)

Ο υπουργός Τουρισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σχέδιο για εμβολιασμό όλων των κατοίκων στα νησιά μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Επικαλούμενος, εξάλλου, τα ταξίδια και τις επαφές του με τουριστικούς παράγοντες μίλησε για το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, η χώρα μας είναι τρίτη παρότι βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, ενώ στις ΗΠΑ κανείς δεν ενδιαφέρεται που έχει καταταγεί η χώρα μας στη «θέση 4» (σ.σ. υψηλή επικινδυνότητα).

Ο Χάρης Θεοχάρης δεν έβαλε στόχο για τα έσοδα αρκούμενος να πει ότι πρέπει «να μας ενδιαφέρει η ποιότητα», η αναγνώριση του brand της χώρας. Δεν είναι παραγωγικό η εστίαση σε στόχους, μια απόφαση κυβέρνησης ή μια ανατροπή σε ότι αφορά την πανδημία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, παραδέχτηκε ο υπουργός.

Χαρακτήρισε εφικτό στόχο την επιμήκυνση της σεζόν, σημειώνοντας ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση που δεν θα ικανοποιηθεί το πρώτο διάστημα, λόγω φόβου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η χώρα μας είναι «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» για την κρουαζιέρα.

