Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Κλειστή λόγω πένθους η εταιρεία που εργάζεται ο σύζυγος της Καρολάιν

Η κηδεία της 20χρονης θα γίνει αύριο στην Αλόννησο. Η συγκινητική ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας που εργάζεται ο σύζυγό της.

Ανακοίνωση, έβγαλε η εταιρεία στην οποία εργάζεται ο σύζυγος της νεαρής Καρολάιν που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά από αδίστακτους ληστές.

Η εταιρεία, αύριο Παρασκευή, ημέρα που θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος, στην Αλόννησο όπου θα κηδευθεί η 20χρονη μητέρα, θα παραμείνει κλειστή σε ένδειξη πένθους αλλά και συμπαράστασης στον σύζυγο της Καρολάιν.

Οι μόνες πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, είναι οι απαιτούμενες για τη μεταφορά του προσωπικού με ελικόπτερα στην κηδεία της Κάρολαϊν στην Αλόννησο.

«Η εταιρεία Superior Air σε ένδειξη πένθους θα παραμείνει κλειστή αύριο 14/05/2021. Δε θα εκτελεστεί καμία πτήση εκτός από τις απαιτούμενες για τη μεταφορά του προσωπικού με ελικόπτερα στην κηδεία της Κάρολαϊν στην Αλόννησο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

