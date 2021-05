Οικονομία

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια σε πολύ μικρές εταιρείες με εγγύηση δημοσίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερα από 8.000 δάνεια του 3ου Κύκλου Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid- 19. Ποια είναι η διαδικασία.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank - HDB) ολοκλήρωσε την προετοιμασία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και ξεκινά άμεσα ο 3ος Κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ειδικά στοχευμένης χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας.

Τα δάνεια αυτού του κύκλου:

Απευθύνονται σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών (του 2019) έως 200.000 ευρώ.

Χορηγούνται και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και το 2020 ή το 2021

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αμέσως και με ευνοϊκούς όρους περισσότερες από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, με Κεφάλαιο Κίνησης ώστε να επωφεληθούν της επανεκκίνησης της οικονομίας. Το μέγιστο ύψος κάθε δανείου είναι το μικρότερο ποσό από:

* τα 50.000 € ή το 25% του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2020

ή

* τα 50.000 € ή οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 18 μήνες, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 2020 ή το 2021.

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια.

• Η Hellenic Development Bank HDB εγγυάται το 80% κάθε δανείου ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκότερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις.

Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις για χρηματοδότηση

Βήμα 1ο: Αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η επιχείρηση μπαίνει στο www.ependyseis.gr/mis με τους προσωπικούς κωδικούς της (σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικών θα πρέπει να γίνει εγγραφή)

Συμπληρώνει στην αίτηση τα στοιχεία της

Επιλέγει την συνεργαζόμενη τράπεζα για την υποβολή του αιτήματός της

Οριστικοποιεί και υποβάλει την αίτηση στο σύστημα

Βήμα 2ο: Αίτηση χρηματοδότησης σε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο www.ependyseis.gr/mis, η επιχείρηση μεταβαίνει σε ένα από τα υποκαταστήματα της τράπεζας της επιλογής της με εκτυπωμένο το έντυπο αίτησης από το ΠΣΚΕ, για να ενημερωθεί για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει στη Τράπεζα.

Με την έναρξη του νέου προγράμματος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

Σήμερα ξεκινά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τραπέζης ο 3ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, ειδικά στοχευμένης χρηματοδότησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Τα δάνεια αυτού του κύκλου απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ το 2019, αλλά χορηγούνται και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και το 2020 και το 2021.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχυθούν αμέσως και με ευνοϊκούς όρους περισσότερες από 8.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας με κεφάλαιο κίνησης ώστε να επωφεληθούν της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Το μέγιστο ύψος κάθε δανείου είναι τα 50.000 ή το 25% του κύκλου εργασιών του έτους 2019 αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν το 2020 ή τα 50.000 ευρώ ή οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης για τους επόμενους 18 μήνες, αν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 2020 – 2021. Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 χρόνια.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται το 80% κάθε δανείου ώστε τα δάνεια να χορηγηθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες με ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε στο πλάι κάθε ελληνικής επιχείρησης και σκοπός μας είναι κατά την έξοδο από την πανδημία να μην μείνει κανένας μόνος του πίσω.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης δήλωσε:

Με το νέο πρόγραμμα προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη στις πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας προκειμένου να ανταπεξέλθουν των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει, με πόρους ΕΣΠΑ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ με εγγύηση του Δημοσίου και αναμένεται να ενισχύσει αμέσως με ρευστότητα περισσότερες από 8.000 μικρές επιχειρήσεις. Η νέα «ένεση» ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχεται να προστεθεί στη συνεχή ροή χρηματοδότησης από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η Πρόεδρος και CEO της Hellenic Development Bank Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε:

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία εκτέλεσης του προγράμματος Εγγυοδοσίας και την αναλυτική επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις -με κριτήριο τον ετήσιο κύκλο εργασιών- και παρά τις υφιστάμενες ανάγκες ρευστότητάς τους, καταλαμβάνουν μικρότερο μερίδιο επί των επωφελούμενων επιχειρήσεων, λόγω και των ειδικότερων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου που παρουσιάζουν.

Με το νέο πρόγραμμα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε τράπεζα, σε κάθε δάνειο ξεχωριστά, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια και να χρηματοδοτηθούν αμέσως περισσότερες από 8.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές όχι μόνον από πλευράς αριθμού εργαζομένων αλλά -κυρίως- από πλευράς ετήσιου τζίρου.

Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της HDB: Να εντοπίζει τα κενά χρηματοδότησης της αγοράς, να σχεδιάζει προγράμματα για την κάλυψή τους και να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων στην υγιή τραπεζική χρηματοδότηση…

Ειδήσεις σήμερα:

“Ανοίγουμε πανιά” - Θεοχάρης: το μεγάλο στοίχημα για τον Τουρισμό

Σταϊκούρας: το σχέδιο για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ και η ελάχιστη βάση εισαγωγής