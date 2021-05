Κόσμος

Βέμπερ: Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Όταν μιλάμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας, μιλάμε για τα συμφέροντα της Ευρώπης», τόνισε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ.

Συζήτηση για όλα τα φλέγοντα θέματα της Ευρώπης είχε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς, ο κ. Βέμπερ δήλωσε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη βελτιώνεται σημαντικά, ότι επιταχύνεται ο εμβολιασμός και εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πρόοδο που έχουμε κάνει.

Όσον αφορά την "επόμενη μέρα", ο κ. Βέμπερ είπε ότι ελπίζει πως το πράσινο πιστοποιητικό θα είναι έτοιμο το συντομότερο δυνατόν, ενώ αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι η Κομισιόν «θα επενδύσει 750 δισ. ευρώ για το μέλλον της Ευρώπης, που θα είναι για την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και πολλούς άλλους τομείς». «Το InvestEU είναι το μέλλον», τόνισε ο κ. Βέμπερ.

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει ότι η Τουρκία του Ερντογάν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ, ο κ. Βέμπερ απάντησε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη της ΕΕ και τόνισε ότι «όταν μιλάμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας, μιλάμε για τα συμφέροντα της Ευρώπης». Πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος και μέλος του ΝΑΤΟ, όμως υπάρχει μία τεράστια λίστα προβλημάτων με τον Ερντογάν και δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ», τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας όμως όλες τις πλευρές να εργαστούν μαζί για μία ειλικρινή συνεργασία.

Όσον αφορά στο λαϊκισμό, απάντησε ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ακολουθούν το εύκολο μήνυμα και κάλεσε όλους του πολίτες να παλέψουν για μία ισχυρή Ευρώπη, ενώ απαντώντας σε ερώτημα για την κρίση στη Γάζα, είπε ότι η θέση του είναι ότι «η Ευρώπη πρέπει πάντα να στέκεται στο πλάι του Ισραήλ», ωστόσο κάλεσε σε μία ειρηνική επίλυση του θέματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε Ζάεφ: Ζωτικής σημασίας οι σχέσεις καλής γειτονίας

“Ανοίγουμε πανιά” - Θεοχάρης: το μεγάλο στοίχημα για τον Τουρισμό

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: σκότωσαν όποιο ον τους ενοχλούσε (βίντεο)